Hrvaška zadovoljna s prometom, Slovencev letos več kot v istem obdobju lani

Največ prenočitev v je bilo v Istri (3,2 milijona nočitev), Kvarnerju (2,6 milijona nočitev) in Splitu-Dalmaciji (2,4 milijona nočitev). Z 2,3 milijoni sledi Zadar, v Šibeniku-Dalmaciji Kninski županiji je bilo nočitev milijon, v Dubrovniško-neretvanska županija 716 tisoč, v Ličko-senjski županiji pa 475 tisoč, poroča hrvaški Dnevnik.

Da so števila za prva dva vikenda v vrhuncu sezone običajna, pravi direktor Hrvaške turistične organizacije Kristjan Staničić. "Vendar pa obdobje, ki je pred nami, ni nič manj pomembno, pravzaprav je zelo pomembno ohraniti kontinuiteto in prisotnost na trgih, zlasti v kontekstu pozicioniranja Hrvaške kot celoletne destinacije,"je dejal in dodal, da so napovedi do konca septembra dobre. "Izjemno pomembno pa je, da se vsi še naprej ravnamo odgovorno in se držimo predpisanih epidemioloških ukrepov, saj je to trenutno osnovni pogoj za turistični promet v državi,"je še dodal.

Slovencev na Hrvaškem za šest odstotkov več kot v istem obdobju lani

V prvi polovici avgusta je bilo na Hrvaškem največ prihodkov turistov z nemškega trga, in sicer približno 392 tisoč, kar je eno odstotno povečanje v primerjavi z istim obdobjem lani.

Sledi hrvaški trg z 294 tisoč prihodi, kar je za 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, slovenski trg z 221 tisoč prihodi, kar predstavlja šestodstotno rast ter poljski trg z 193 tisoč prihodi, kar predstavlja devet odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani.

Poljski sledita Češka s 111 tisoč prihodi (94 odstotkov lanskega prometa) in Avstrija s približno 97 tisoč prihodi (55 odstotkov lanskega prometa).

Avgusta so bili najbolj obiskani Rovinj, Poreč, Split, Medulin, Crikvenica, Dubrovnik, Umag, Zadar, Pula in Novalja. V zadnjem vikendu, 14. in 16. avgusta, je bilo na Hrvaškem realiziranih več kot 312 tisoč prihodov in skoraj 2,2 milijona prenočitev, še poroča Dnevnik.hr.