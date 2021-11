Hrvaška žaluje za svojo junakinjo Lano

"Mirno spi, moj angel," je ob objavi žalostne novice na Facebooku zapisala predsednica združenja Nismo same, Ivana Kalogjera. Lana Prager je bila njen vzor, motivacija, borka za pravice vseh hudo bolnih otrok, ki jim bolezen ni omogočila obiskovanja pouka v šolah, zato so ostali brez možnosti javnega izobraževanja.

Od svojega osmega leta starosti je bila Lana prikovana na invalidski voziček, saj je bolehala za zelo redko genetsko bolezen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva ali krajše FOP, ki povzroča, da se mišice, vezi, kite in drugo vezivno tkivo spreminjajo v kosti. Kosti se razvijajo tudi v sklepih, zaradi česar gibanje pacienta postopoma postane vse bolj omejeno.

Ko je končala osnovno šolo, se je vpisala v gimnazijo, a pouka ni mogla obiskovati v živo, zato je skupaj s svojo mamo zahtevala spremembo zakona o šolstvu, ki bi hudo bolnim osebam končno omogočil srednješolsko izobraževanje od doma. Leta 2005 je hrvaški sabor vendarle spremenil zakonodajo, s čimer so vsi otroci s hudimi zdravstvenimi težavami dobili pravico, da se v javnem sistemu izobraževanja šolajo od doma. "Vsem sporočam, da, če si res želijo nečesa, da se borite in to tudi uresničite, pa četudi to pomeni, da boste morali premagati sistem in spremeniti zakonodajo," so bile njene besede, ko je leta 2015 prejela nagrado Ponos Hrvaške.