Hrvaška zdravstvena inšpekcija razširila preiskavo smrti novinarja

Matijanić je umrl minuli petek, potem ko je zbolel za covidom-19. S partnerico Andreo Topić je v četrtek in na dan smrti najmanj desetkrat klical zdravniško pomoč, a so ga večkrat zavrnili. Reševalci so v petek prišli dvakrat. Ob njihovem drugem prihodu se je novinarju že ustavilo srce in ga niso mogli več oživeti.

Topićeva je v javnem pismu opisala dogajanje pred Matijanićevo smrtjo, hrvaški portal Index.hr pa je objavil prepise posnetkov njunih pogovorov z zdravstvenimi delavci iz KBC Split in zavoda za nujno medicinsko pomoč splitsko-dalmatinske županije. Ti so razkrili več nepravilnosti v odzivu zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči in splitske bolnišnice, zato je zdravstveni minister Vili Beroš že v soboto napovedal preiskavo v obeh ustanovah.