Hrvaška znižuje DDV na drva in pelete ter uvaja ničelni DDV na solarne plošče

Ukrep je po besedah hrvaškega finančnega ministra Marka Primorca namenjen nadaljnji davčni razbremenitvi in blažitvi rasti cen. Veljal bo od dneva začetka veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost do vključno 31. marca 2023.

Predlagani ukrepi bodo prihodke državnega proračuna iz DDV zmanjšali za okoli 120 milijonov kun (16 milijonov evrov) letno.