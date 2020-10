Plenković: Napad na Markovem trgu ima elemente terorističnega dejanja

"Nismo presenečeni, da je družina imela orožje. Verjemite, težko se je ločiti od orožja, s katerim smo s srcem in dušo branili našo državo," je za Jutarnji list povedal eden soborcev očeta napadalca. Meni, da "orožje hranijo kot spominke, da so nekaj dali za državo, ki je zanje dala malo ali nič" .

Napadalec na poslopje hrvaške vlade je v ponedeljek streljal na policiste z brzostrelko, za katero na Hrvaškem ni mogoče dobiti orožnega lista. Samomor je storil s pištolo, ki prav tako ni bila prijavljena. Na kmetiji nedaleč od Kutine, na kateri je živel z očetom in mamo, so našli še dve neprijavljeni puški in skoraj 1200 kosov streliva vojaškega izvora.

Hrvaška vlada se je sestala na prvi seji po napadu pred poslopjem vlade. Premier Andrej Plenković je v uvodnem nagovoru dejal, da ima napad na Markovem trgu po informacijah, s katerimi trenutno razpolaga, elemente terorističnega dejanja. Policija napad še preiskuje, nujno pa je poiskati motive in razloge, ki so pripeljali do napada, pravi premier.

Pozivi državljanom, naj prostovoljno predajo ilegalno orožje

Hrvaško notranje ministrstvo že od leta 2007 poziva državljane, naj prostovoljno izročijo nezakonito orožje, za to pa jih ne bodo doletele nobene posledice. Do konca septembra letos so državljani policiji predali več kot 5000 kosov avtomatskega orožja in 9000 kosov orožja, za katero lahko dobijo dovoljenje, in tudi več kot 330.000 različnih eksplozivnih naprav, pet ton različnega eksploziva ter 5,5 milijona kosov streliva, je na torkovi novinarski konferenci v Zagrebu povedal vodja protieksplozivne službe hrvaške policije Marijan Nikolau.

Pozval je državljane, naj nadaljujejo s prostovoljnimi predajami ilegalnega orožja, ker bodo v nasprotnem kaznovani, če bodo policisti pri njih našli ilegalno orožje. Ni želel oceniti, koliko ilegalnega orožja je še na Hrvaškem.

Tudi podpredsednik hrvaške vlade za nacionalno varnost in minister za veterane Tomo Medved je v današnji izjavi za medije pozval vse hrvaške veterane, naj prostovoljno predajo ilegalno orožje policiji. Meni, da danes, 25 let po koncu vojne, ni nobenega razloga, da bi imeli orožje še vedno doma.

Na Hrvaškem je slišati tudi predloge, da bi bila policijska akcija uspešnejša, če bi država ponudila določeno vsoto denarja za predajo ilegalnega orožja, eksploziva in streliva, ker so mnogi lastniki vložili lasten denar v nabavo pušk, da bi sodelovali v obrambi države v začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Hrvaško notranje ministrstvo je objavilo, da ima približno 100.000 hrvaških državljanov dovoljenje za posedovanje lastnega orožja. Med njimi so pripadniki vojske in policije ter lovci in športniki, pa tudi več kot 42.000 ljudi, ki so dobili dovoljenja za posedovanje pištol za zagotavljanje lastne varnosti.