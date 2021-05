Na Hrvaškem in v Avstriji se veselijo sproščanja ukrepov

Otroci do 12. leta starosti od polnoči za vstop na Hrvaško ne potrebujejo negativnega testa na novi koronavirus oziroma jim ni treba v samoizolacijo, če potujejo v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki imajo negativen PCR- ali antigenski test oziroma potrdilo, da so cepljeni proti covidu-19 ali da so covid preboleli, so potrdili na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Z današnjim dnem so ukinili tudi omejitve o dovoljenem številu potnikov v javnem prevozu. Še naprej je obvezna uporaba obraznih mask, je določil hrvaški štab civilne zaščite.

Število ljudi, ki se lahko udeležijo javnih dogodkov, so zvišali na 100. Gostinci, ki strežejo hrano, lahko goste sprejmejo tudi v zaprtih delih lokalov in ne samo na terasah. Vsi gostinski lokali lahko obratujejo do 23. ure, prav tako pekarne, igralni saloni in stavnice. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 23. in 6. uro.

Na zasebnih zabavah in pogrebih prav tako ni več omejitve števila ljudi. Poročne zabave so še zmeraj prepovedane, a z izjemo. Organizatorji lahko dobijo dovoljenje za poročno zabavo z največ 120 povabljenimi. Udeležili se je bodo lahko samo tisti, ki so pred več kot 14 dnevi prejeli drugi odmerek cepiva proti covidu-19 ali so bili cepljeni s cepivom, za katerega zadostuje en odmerek. Na porokah so lahko tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali imajo negativen test na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur.

Število udeležencev na kulturnih in umetniških prireditvah kot tudi na verskih dogodkih je odvisno od velikosti prostora, in sicer najmanj štiri kvadratne metre na obiskovalca. Vsi javni dogodki lahko potekajo do 23. ure. Znova lahko obratujejo plesne šole in otroške igralnice, dovoljeni so treningi športnikov v zaprtih prostorih.