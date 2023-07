Neurje na Hrvaškem: panični turisti, blizu Novigrada v morju izginil moški

V petek popoldne se je nad Istro iznad Italije premaknilo burno vremensko dogajanje. Huda ura je uničila več kampov, v katerih so dopustniki zavetje poskušali poiskati v svojih prikolicah, avtodomih in mobilnih hišicah. A nevarnost je prežala povsod, saj je močan veter lomil drevesa, ki so počitniške objekte dobesedno razkosala na polovico. Po prvih podatkih je bilo na Hrvaškem med neurjem poškodovanih sedem ljudi, šest v kampu v Novigradu in eden v Opatiji. Še vedno iščejo moškega, ki je izginil v morju med neurjem blizu Novigrada.

"Kaj naj rečem. Srečni smo, da smo živi. Bilo je le vprašanje nekaj sekund, ali bom ostal živ. Drevo je padlo na naš prostor, točno tja, kjer sem stal minuto nazaj," je za hrvaški Dnevnik povedal švedski turist, ki je ostal ujet med vejevjem, ko je pobiral perilo. "Žena me je začela klicati, mislila je, da sem umrl," dogajanje v času neurij opisuje Šved, ki je z družino noč preživel v hotelu, poletnih počitnic pa je zanje konec. Kot poročajo hrvaški mediji, bodo številni dopustniki počitnice na Hrvaškem predčasno končali, a številni še ne vedo, ali so njihova vozila sploh še vozna. icon-expand FOTO: Bralka icon-chevron-left icon-chevron-right Gasilski poveljnik Dino Kozlevac je povedal, da je bila situacija res nevarna in da je pravi čudež, da ni nihče umrl. "Na žalost je na morju izginil mornar. Žena je prišla na kopno s čolnom in nam povedala, da je njen mož padel v morje, sprožili so iskalno akcijo," je povedal Kozlevac. Moškega še vedno iščejo. Kozlevac je še dodal, da je ena oseba v kampu doživela živčni zlom. icon-expand FOTO: Bobo Pixsell icon-chevron-left icon-chevron-right Silovito neurje je na Hrvaškem v petek sprva zajelo Istro in Kvarner, ki ju je tudi najbolj prizadelo. Padala je toča, močan veter pa je ruval drevesa. Neurje se je nato premaknilo v notranjost države. Župan Zagreba Tomislav Tomašević je sporočil, da gasilci v prestolnici posredovali 200-krat, poškodovanih pa ni bilo.