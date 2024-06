Turisti v trgovskih centrih: ražnjiči in burger za 18 evrov odganjajo goste?

Z bližanjem poletja se cene hrane in pijače v istrskih turističnih središčih v primerjavi z lanskimi – že tako precej visokimi – še dvigujejo. "Cena dva evra za kepico sladoleda je že običajna in nihče se niti ne spomni, kdaj je bila nižja. Mnogi gostinci celo pravijo, da bodo dvignili tudi to ceno. Medtem so cene velikega macchiata v Rovinju in Poreču dosegle 3,5 evra, medtem ko je espresso okoli 1,80 evra," piše hrvaški Jutarnji list.

V Pulju je medtem za veliko kavo z mlekom treba v središču mesta odšteti okoli 2,30 evra, še večji zaslužek pa gostincem prinaša aperol spritz, ena od pijač, ki jih med sezono prodajo največ. Čeprav dejansko cena decilitra penine ali prosecca, decilitra mineralne vode in nekaj aperola ni tako zelo visoka, končni "izdelek" – oranžna pijača – stane od šest pa do celo 11 evrov.

Preverili so tudi cene hrane. Cene porcije ocvrtega krompirčka se začnejo pri petih evrih, cene ražnjičev pa še nikoli niso bile višje – povzpnejo se vse do 18,90 evra. Pa cene pic? Od devet evrov naprej za margherito.

Posebna zgodba so burgerji, ugotavljajo pri Jutarnjem. Ta jed je precej popularna, zato lahko cena v Rovinju doseže tudi vrtoglavih 18 evrov.

Vprašanje je, kje je meja rasti cen. Nekateri gostinci opažajo, da astronomske cene odganjajo goste. Eden izmed njih je za Jutarnji list dejal, da je bilo ob zadnjih praznikih v Poreču res veliko ljudi, zato so pričakovali veliko prometa, ki pa ga na koncu ni bilo oziroma ni bil skladen z množico v mestu: "Zdi se nam, da se veliko turistov sprehaja in obiskuje nakupovalna središča. Ljudje so postali občutljivi na cene."

Sam bo obdržal enake cene kot lani, prepričan pa je tudi, da se tistim, ki bodo pretiravali, to ne bo obrestovalo, saj bodo ljudje letos še posebej previdni pri zapravljanju.

Da gredo stvari morda predaleč, je povedal tudi njegov kolega, prav tako gostinec: "Pri nas kepica sladoleda stane dva evra. Ta cena je rezultat dogovora med vsemi gostinci v Poreču. Želel sem nižjo ceno, a se večina ni strinjala."

Po drugi strani pa gostinci priznavajo, da jim je uvedba evra prinesla še eno "darilce". Napitnine so precej višje. Pri kavi pogosto ostanejo dva ali trije evri napitnine, česar v preteklosti ni bilo.

Tudi v Rovinju medtem opažajo trend, ki mnoge gostince skrbi, je eden izmed njih povedal novinarjem: "Cene smo ohranili kot lani, vendar opažamo, da gostje ne zapravljajo toliko. Po drugi strani pa so jih polni trgovski centri. Vsi si kupujejo hrano, ki jo odnesejo v stanovanje ali kamp."

Vseeno so nekateri dvignili cene. Lani je bila cena kebaba v tem mestu približno 12 evrov. Letos so od 11,50 do 14,90 evra. Cene ocvrtih lignjev so bile lani od 14 do 18 evrov, letos so od 15 do 18 evrov. Lani je bila najvišja cena burgerja v Rovinju 16 evrov, letos dva evra več.