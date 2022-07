Hrvaške avtoceste: Pri Brinju zgorel avto, na A1 več nesreč

Promet je povečan na cestah v smeri proti morju, predvsem na avtocestah A1 Zagreb-Split-Ploče, A2 Zagreb-Macelj, A4 Goričan-Zagreb, A6 Rijeka-Zagreb in A7 Rupa-Rijeka ter na mejnih prehodih poroča Hrvaški avtoklub (HAK).

Zaradi vetra je na jadranski magistrali med Bakrom in Senjem, na državni cesti med razcepom in Križišćem ter na lokalni cesti Kraljevica-Križišće prepovedan promet za nadstropne avtobuse, vozila s kamp prikolicami in motorna kolesa.

Zagoreli avtomobil, čoln zdrsnil s prikolice

Hrvaški avtoklub (HAK) je sicer poročal o več prometnih nesrečah, med drugim je na avtocesti pri počivališču Brinj pri Žuti Lokvi zjutraj zagorelo osebno vozilo. Vozilo je zagorelo na vozišču v smeri proti Zagrebu, kot poročajo hrvaški mediji natančen vzrok še ni znan.

Ena ob bralk 24Sata je portalu sporočila, da je na cesti nastal zastoj, promet pa je potekal le po prehitevalnem pasu. "Avto je popolnoma zgorel, voznika nisva videla, ker sva se peljala mimo," je dejala. Po poročanju HAK-a je nastal petkilometrski zastoj.

Na avtocesti A1 se je zgodila nesreča, v kateri je čoln zdrsnil s prikolice, piše N1. Nesreča se je zgodila v bližini izvoza Udbina, ko je čoln zdrsnil s prikolice, poškodovanih ni bilo, je pa zaradi nesreče na avtocesti nastal zastoj.

Kolone z začasnimi zastoji

Na avtocesti A1 Zagreb-Split-Ploče med priključkoma Lučko in Karlovac so nastale kolone z občasnimi zastoji, na zagrebški obvoznici (A3) pa so kolone nastale iz smeri Jankomirja in Buzina proti razcepu Lučko. Iz smeri Jankomirja proti razcepu Lučko je kolona dolga približno dva kilometra.