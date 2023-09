Hrvaške marice 'taksi služba' za migrante, ki pot nadaljujejo proti Sloveniji?

Na Hrvaškem že dlje časa beležijo povečan priliv migrantov, ki se v večjih skupinah zadržujejo na javnih površinah. Nekaj mesecev pred vstopom Hrvaške v schengen je policija prenehala zavračati migrante (razen s same meje z BiH), vsem pa je izdala odločbe o izstopu, s čimer so lahko nadaljevali pot prek Hrvaške proti zahodu, poroča hrvaški Index. T o je okrepilo kopičenje migrantov v obmejnih mestih, kot je Slunj.

Nelegalni migranti, ki so jih doslej ujeli na hrvaških tleh, so doslej lahko, preden so zapustili Hrvaško, tam preživeli še pet do sedem dni. Zato so se na območju Zagreba in Reke oblikovale velike skupine migrantov, nihče pa ni vedel, kaj z njimi. Da bi rešili ta problem, so sprejeli 'premeten' ukrep, piše Jutarnji.hr. Z novim načinom organiziranega transporta do centrov za registracijo bi naj tako odstranili migrante z javnih površin.

A v praksi to novo pravilo v resnici pomeni, da se lahko migranti 24 ur neomejeno gibajo na območju Hrvaške, razkriva Jutarnji list. Policija migrantom na območju Slunja, kjer vstopijo v državo, namreč izda potrdilo o registraciji, s katerim se morajo v 24 urah zglasiti v centru za registracijo prosilcev za azil v Zagrebu. Del poti, do Karlovca, jih nato odpeljejo s policijskimi vozili, potem pa jih izpustijo, da sami nadaljujejo do Zagreba. Največ pa se jih potem najverjetneje ne odpravi do registracijskega centra, temveč do slovenske meje, piše Jutarnji.hr.

Največ migrantov se namreč odpravi proti Samoboru in Brdovacu. Na tem območju pa je najbolj aktivna migrantska pot iz Hrvaške v Slovenijo. Potezo hrvaških oblasti so tako označili za premeteno. Migranti so namreč zdaj dobili priložnost, da v precej krajšem času zapustijo Hrvaško in pri tem legalno potujejo po Sloveniji, pri tem pa jim del potovanja še olajša policija z organiziranim prevozom, ki deluje kot 'taksi služba', razkriva Jutarnji.hr. Kot pišejo, bi lahko bila ta poteza v očeh Slovenije videti, kot da Zagreb pomaga migrantov, da čim prej s pomočjo hrvaške policije dosežejo Slovenijo.

Slovenska policija sicer po oceni slovenskega ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na področju nezakonitih prehodov meje dela dobro, malo manj je v to prepričan za Hrvaško. Opozarja namreč, da so številke visoke, kar ga skrbi. Poudaril je, da je Slovenija pripravljena pomagati Hrvaški pri nadzoru schengenske meje, če jo bo za to zaprosila. Minister Poklukar je včeraj ocenil še, da večina migrantov ob prijetju izrazi namero za azil, a jih nato, ko jih policija pripelje v azilni dom, večina zapusti dom in nato tudi državo, kar ocenjujejo kot zlorabo azilnih postopkov.