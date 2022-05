Hrvaške oblasti potrdile: Rusi v Ukrajini zajeli Hrvata

Kot je v posnetku, v katerega so ga najverjetneje prisilile ruske oblasti, pojasnil Hrvat, so ga zajeli, ko so še z nekaj drugimi vojaki poskusili zapustiti obkoljeni Mariupol. Peš so prehodili 260 kilometrov, se skrivali in hodili samo ponoči. Njihov načrt se je končal, ko so naleteli na rusko topniško enoto. Po besedah Hrvata so se ruski enoti predali, piše Index.hr.