Hrvaške plaže ostajajo javne, hotelskih in ograjenih plaž ne bo več

Morske plaže se po novem zakonu delijo na javne plaže, ki so lahko naravne ali urejene, ter na plaže za posebne namene, medtem ko zakon ukinja pojem hotelskih plaž. Pojem javne plaže zajema mestne plaže in plaže pred turističnimi nastanitvenimi objekti, pojem plaže za posebne namene pa se nanaša na določene dejavnosti, kot so na primer zdravstvena dejavnost, plaža za pse in podobno.

Morske plaže morajo biti dostopne vsem in jih ne smejo ograjevati niti zaračunavati za vstop nanje. Na Hrvaškem je trenutno še vedno 18 ograjenih plaž, kar je omogočal zakon iz leta 2003. Ograje bodo z njih po navedbah vlade umaknili, vendar pa šele po izteku koncesij. Te so po dosedanjem zakonu lahko podeljevali tudi za 99 let. Zaračunavanje za vstop na plaže je koncesionarjem medtem prepovedoval že prejšnji zakon, a ga je nato brez zakonske podlage omogočila uredba o postopku dodelitve koncesije za uporabo morskega javnega dobra.

Vladimira Mascarell iz pobude Javno je dobro je na hrvaški televiziji N1 minuli konec tedna ocenila, da zakonodajalec z uvedbo pojma plaže za posebne namene še vedno omogoča hotelom, da bodo ograjevali plaže ali zaračunavali vstopnino.

"Vsak hotel lahko dobi plažo za posebne namene, če se razglasi za zdravstveno ustanovo, kar bo dosegel že samo s tem, če ima fizioterapijo," je dejala. Pojasnila je, da hoteli takšno plažo potem lahko zaprejo in zaračunavajo vstop, kot da so zdravstvena ustanova. "Po tem je nova različica samo zakamuflirana stara, plaže pa lahko še naprej ostajajo zasebne, zaprte," je opozorila.