Hrvaške Ploče med najgršimi obmorskimi mesti v Evropi

Ne morejo biti vsa obalna mesta kot Cinque Terre, poleg tega pa je lepota v očeh opazovalca, kajne? A britanskemu Telegraphu to ni preprečilo, da bi sestavil seznam najgrših in najlepših obalnih krajev v Evropi.

Med najgrša so uvrstili Monako, italijansko Ostio, hrvaške Ploče, turški Kemer, špansko La Línea de la Concepción, grški Laganas na otoku Zakintos in portugalsko Albufeiro.

In zakaj ravno Ploče? "Ploče, ki se nahajajo približno na pol poti med Dubrovnikom in Splitom na spektakularni, a naporni obalni cesti, bi vas zlahka napeljale na misel, da je to dober kraj za postanek. A v resnici gre za zapuščeno pristanišče s petrokemičnim terminalom in žitnimi silosi, ki leži ob izlivu reke Neretve. Ploče imajo železniško progo do Sarajeva (danes obratuje le poleti in ponuja slikovito pot po dolini Neretve v Bosni), uporabna pa je tudi trajektna linija Jadrolinije do Trpnja na Pelješcu. Ni pa to kraj, kjer bi si želeli ostati," so zapisali.