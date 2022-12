Hrvaške težave ob uvedbi evra: nedelujoči bankomati in bančne kartice

To pomeni, da uporabniki svojih bančnih kartic začasno ne bodo mogli uporabljati. Prekinitve delovanja se bodo pojavljale v vseh hrvaških bankah, le da bodo v nekaterih težave trajale le nekaj minut, v nekaterih pa več ur, poroča Index.hr.

"Prehod s poslovanja s kunami na evrsko poslovanje je zelo kompleksen proces, ki zahteva precejšnje spremembe informacijskih sistemov bank. Glede na zahteve teh prilagoditev bodo nekatere bančne in finančne storitve začasno nedostopne ali pa bodo na voljo z omejeno funkcionalnostjo," so sporočili iz Hrvaške centralne banke (HNB).

Oblasti in predstavniki HNB zato državljane pozivajo, naj se opremijo z zadostno količino gotovine. "Še enkrat ponavljam, državljani naj si priskrbijo gotovino. Pred 1. januarjem je dobro imeti nekaj gotovine. Do 2. januarja pa bi morale vse storitve že normalno delovati," je opozoril guverner HNB-ja Boris Vujčić .

Motnje plačevanja s kartico pričakujejo predvsem v noči z 31. decembra na 1. januar, v nekaterih manjših bankah pa so težave nastopile že 30. decembra. V novoletnem vikendu ne bosta delovali niti spletna in mobilna banka, prav tako bo onemogočeno plačevanje preko spleta.

Motnje tudi v telekomunikacijah in javnem prevozu

Prebivalec Karlovca pa je dejal, da je glavna poslovalnica Karlovačke banke svoja vrata zaprla že včeraj, nekaj pred 14. uro, od takrat pa v mestu ne dela noben bankomat omenjene banke . "Zdaj moramo uporabljati bankomate drugih bank, ampak na srečo so dvigi brez dodatne provizije," je povedal.

Hrvatje v schengen in evrsko območje vstopajo danes ponoči.

Na zagrebškem tramvaju in na avtobusih od 1. do 15. januarja ne bo možno kupiti vozovnice direktno pri vozniku, ampak si jo bodo morali potniki priskrbeti že predhodno. Verjetno pa bo največ motenj uvedba evra povzročila gostincem in taksistom, ki jih bo sprememba ujela ravno sredi silvestrovanja.