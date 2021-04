Zapiranje lokalov, šola na daljavo: hrvaške županije zaostrujejo ukrepe

V Primorsko-goranski županiji so se odločili za poostrene ukrepe, ker imajo že nekaj dni med vsemi županijami najvišjo incidenco okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Županijski štab civilne zaščite je danes odločil, da bodo v ponedeljek za 14 dni poostrili omejitvene ukrepe. Obvezna bo uporaba zaščitnih mask tudi na odprtem, če ni mogoče vzdrževati varne medsebojne razdalje.

Med drugim so znova prepovedali obratovanje gostinskih lokalov, tudi na terasah. Gostinci bodo lahko prodajali hrano in pijačo za s seboj. Izjema so gostinski lokali v hotelih in kampih, ki lahko strežejo samo svoje goste. Zaprte bodo tudi vse trgovine z oblačili in obutvijo. Preostale bodo lahko odprte med 6. in 19. uro, ob upoštevanju omejitev števila obiskovalcev glede na velikost trgovine. Prepovedali so tudi javne dogodke. Večina šol na območju županije bo po spomladanskih počitnicah med 12. in 16. aprilom izvajala pouk na daljavo. Nato bodo ocenili, ali bodo ukrepe podaljšali tudi za šole.

Tudi v večini preostalih hrvaških županij bo imela večina učencev in dijakov od ponedeljka znova pouk na daljavo, je potrdil hrvaški notranji minister Davor Božinović na današnji novinarski konferenci. Povedal je, da ima 12 od 20 hrvaških županij ostrejše ukrepe, kot veljajo na državni ravni, a ni izključil možnosti, da bodo nekatere ukrepe zaostrili za celotno državo. Obstoječi nacionalni ukrepi veljajo do 15. aprila.

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 8994 testih potrdili 2599 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je še 50 bolnikov s covidom-19, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Prejšnji petek so našteli 2362 novih okužb, še teden prej pa 1802. Od začetka tedna se je število novih okužb znižalo za devet odstotkov v primerjavi s prvimi petimi dnevi prejšnjega tedna. V državi znaša 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev 593,3. Stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev je 1524,1, je novinarjem sporočil direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

V državi je trenutno 13.200 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1768 covidnih bolnikov, od tega 175 na medicinskih ventilatorjih. Skupno so doslej v državi potrdili 288.364 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 6235 bolnikov s covidom-19.

Do četrtka zvečer so porabili 543.436 odmerkov Pfizerjevega, Moderninega in AstraZenecinega cepiva. Cepili so 440.890 ljudi, med njimi 102.546 z dvema odmerkoma. Danes se je nadaljevalo množično cepljenje na zagrebškem velesejmu.