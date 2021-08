Hrvaškega dečka na otroškem igrišču ugriznila strupena kača

Karamazan je sicer ocenil, da je v primeru nesrečnega dečka šlo za t. i. 'suhi ugriz', saj kača ob ugrizu strupa ni izpustila.

Da je letos na Hrvaškem več kač kot lani, so že junija opozorili v hrvaškem združenju za zaščito živali Zmijolovac (Lovec na kače). Pojasnili so, da je letos veliko več miši, s katerimi se kače hranijo, zaradi česar bo morda še več kač tudi v prihodnjem letu. Hrvaški lovci na kače so v zadnjih nekaj mesecih posredovali v skoraj 20 primerih, ko so jih na kače opozorili prestrašeni državljani. Med drugim so ujeli pet modrasov (vipera ammodytes), ki so ena redkih vrst strupenjač na Hrvaškem.

Ko lovci na kače plazilce ulovijo, jih pregledajo, izmerijo in stehtajo, potem pa vrnejo v naravo, praviloma na državno zemljišče. Vse podrobnosti o lovu na kače morajo podrobno dokumentirati in fotografirati, zapisnik pa poslati na ministrstvo za okolja. Stroške posredovanja običajno krijejo občine, je poročala STA.