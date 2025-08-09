Hrvaškega kapitana, ki je prevažal 137 kg kokaina, izpustili iz turškega zapora

Po besedah ministra je to "rezultat večmesečnih prizadevanj v tem izjemno zahtevnem primeru". Pri tem ni povedal, ali je bil kapitan Marko Bekavac oproščen obtožb ali bo prestajanje zaporne kazni nadaljeval na Hrvaškem.

"Lahko potrdim, da je danes zjutraj prišel na Hrvaško," je o kapitanu dejal hrvaški pravosodni minister Damir Habijan in izrazil zadovoljstvo zaradi njegove izpustitve iz zapora.

Njegov brat Jozo Bekavac je za RTL Danas povedal, da je novica o njegovi izpustitvi prišla kot "strela z jasnega" ter da niti žena kapitana ni vedela, da je prost. Po njegovih besedah jo je poklical, ko je bil že skoraj na pragu njunega doma, poroča Net.hr.

Jozo Bekavac je ob tem dejal, da naj bi bila sicer izpustitev dokončna, saj naj bi turško sodišče sodbo razveljavilo zaradi proceduralne napake. "Vprašanje je bilo, ali bodo sojenje ponovili ali pa ga bodo izpustili," je dodal.

Tudi hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman je na svoji Facebook strani komentiral, da gre za "ganljivo novico". "Z veseljem potrjujemo, da je kapitan Marko Bekavac varno prispel na Hrvaško," je še zapisal.

Hrvaški kapitan je bil pred obsodbo eno leto v priporu v Ankari. Turške oblasti so ga pridržale oktobra 2023 skupaj z devetimi pomorščaki, ko je policija na ladji, ki je prevažala premog iz Kolumbije in je plula pod panamsko zastavo, našla 137 kilogramov kokaina.

Hrvaškega državljana so turške oblasti štele za odgovornega, ker je poveljeval ladji. Ob kapitanu je sodišče spoznalo za krivega tudi prvega častnika. Druge obtožene je oprostilo.