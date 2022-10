Hrvaškega zdravnika, ki je pretepel medicinsko sestro, izpustili na prostost

"Iz meni neznanih razlogov me je Kedžo najprej pričel žaliti in omalovaževati, nato pa mi je pričel groziti, da mi bo zvil vrat. Nato pa me je fizično napadel; prijel me je za vrat in me začel dušiti ter vrgel po tleh. Takrat se mi je znova začel približevati in verjetno bi z napadom nadaljeval, če ga ne bi ustavili očetje otrok, ki so prav tako čakali pred ambulanto," je za Index.hr. povedala Brkićeva. Napadalca so nato očetje pritisnili ob zid, takrat pa je medicinska sestra pobegnila v svoje prostore, iz katerih je poklicala policijo.

V zagrebškem zdravstvenem domu je v petek zdravnik specializant Ante Kedžo fizično napadel svojo kolegico, medicinsko sestro Renato Brkić . Po besedah napadene se je incident začel, ko je soproga Kedžota prišla v zdravstveni dom. Želela je dobiti zdravniško opravičilo za svojega sina, a ko so ji zaposleni povedali, da bo morala počakati na vrsto, tega ni želela storiti in je iz ustanove odšla. Kmalu se je vrnila s svojim sinom in soprogom, poročajo hrvaški mediji.

Po napadu so policisti prijeli Kedžota, a so ga obtožili le prekrška motenja javnega reda in miru. Štiri dni kasneje pa so policisti izvedeli, da je oškodovanka zaradi poškodb zahtevala zdravniško pomoč. Policisti so 55-letnico ponovno zaslišali. Ugotovili so, da je osumljenec ogrožal njeno življenje in so zato na "podlagi novih informacij" zdravnika napadalca znova privedli na policijsko postajo.

"Glede na novo zbrana obvestila je bil 36-letni osumljenec priveden na policijsko postajo" so sporočili policisti, ki so mu takrat tudi odvzeli prostost. A le dan po policijskem pridržanju, v četrtek, je preiskovalni sodnik napadalca izpustil. 36-letniku je sicer izrekel varnostne ukrepe. Napadalec se mora redno in obvezno javljati policistom, 55-letnici pa se zaradi izdane prepovedi približevanja, ne sme približevati.

Tožilstvo je sicer za napadalca zahtevalo enomesečni preiskovalni pripor.

Kriminalistična preiskava se nadaljuje. 36-letnik je obtožen fizičnega napada, groženj s smrtjo in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe.

Kedžo je zanikal vso odgovornost za obtožbe.