Hrvaškemu preiskovalnemu novinarju nastavili svinjsko glavo in iztrebke

Hrvaškega preiskovalnega novinarja Domagoja Margetića, ki raziskuje kriminal in korupcijo, so na vhodu v stavbo pričakali odsekana prašičja glava in iztrebki. To ni bil prvi napad na novinarja, ta je namreč pogosto tarča sovražnosti.

Kot je na Facebook profilu zapisal hrvaški preiskovalni novinar Domagoj Margetić, so v noči s ponedeljka na torek na vhod v njegovo stavbo, pet metrov od vhoda v njegovo stanovanje, neznanci polili fekalije in tam pustili odsekano prašičjo glavo, piše Dnevnik.hr. icon-expand Domagoj Margetić FOTO: Facebook Domagoj Margetić Kot je dodal, v stavbi ne živi nihče drug, ki bi mu bila lahko sovražna 'pošiljka' namenjena. Podoben napad na njegovo stanovanje pa se je zgodil že pred pol pol leta in takrat po njegovih besedah policija ni storila ničesar, na napad se ni odzvalo niti hrvaško društvo novinarjev. Novinar je bil že večkrat tudi žrtev fizičnih napadov. Že leta 2016 ga je sredi Zagreba napadel moški, ki je z njim najprej verbalno nato pa še fizično obračunal. Na stavbi, v kateri živi, so se že večkrat pojavili sovražni in žaljivi zapisi. Leta 2014 pa ga je pred stavbo neznanec celo pretepel. Takrat se je po poročanjuDnevnika. hr odzvalo hrvaško novinarsko društvo, ki je zapisalo, da je Margetić preiskovalni novinar, ki preiskuje hrvaški kriminal in korupcijo. Razkril je nekaj odmevnih zgodb, kot je denimo pranje denarja v aferi Hypo. Znan je tudi po gladovni stavki. Kot je povedal za RTL, trenutno dela na več pomembnejših zgodbah v povezavi s hrvaško korupcijo, a da bi bilo trenutno še prezgodaj in neodgovorno špekulirati, kdo ga je ustrahoval tokrat. Dodal je, da mu je fotografijo poslal sosed, saj da sam stanovanja zaradi zdravstvenega stanja in epidemije koronavirusa ne zapušča pogosto. icon-expand