Hrvaški cariniki na cestninski postaji temeljito preiskali svoje kolege

Kot piše Index.hr, so cariniki, ki so ustavili svoje kolege v vozilu, izvedli temeljit pregled. Ustavili so jih pri cestninski postaji na avtocesti. Pregledali so vseh šest potnikov v vozilu, vsi so bili v službenih uniformah hrvaške carine. Nenavadno je bilo to, da so jim pregledali vse, kar so imeli, dvigovali nogavice, celo pokrov motorja. Našli niso ničesar, je pa prizor vzbudil kar nekaj pozornosti, saj se ne zgodi vsak dan, da bi kolegi preiskovali svoje kolege pred očmi javnosti. Niso jih namreč niti odpeljali v posebne prostore za preiskavo, poroča medij. Pregled je trajal skoraj celo uro, pri tem pa jim niso predložili tudi nobenega naloga za preiskavo.

Kot pripovedujejo preiskani cariniki, so jim za nameček postavljali čudna vprašanja, preiskava je bila zelo neprijetna. Kot je razvidno iz uradnega dokumenta, ki so ga pridobili pri omenjenem mediju, je v pritožbi napisano, da se je preiskava dogajala pred številnimi radovednimi očividci na cestninski postaji.

Na hrvaški carini so za medij zanikali, da bi šlo za kakršnokoli obliko zastraševanja, in dodali, da ne gre za zlorabo položaja ali oblasti. Navedli so, da gre za običajen in redni postopek. Poudarili so še, da je splošno znano, da je carinska služba še posebej izpostavljena korupcijskim tveganjem, zato je njena primarna naloga izvajanje vseh z zakonom predpisanih dejanj za preprečevanje, zatiranje in sankcioniranje vsakršne nezakonitosti. Velika nevarnost pojava koruptivnih ravnanj v carinski službi je predvsem na mejnih carinskih uradih, v konkretnem primeru pa so cariniki z izvajanjem notranjega nadzora in kontrole izvedli potrebne ukrepe za preprečevanje in zatiranje korupcije, so še dodali.