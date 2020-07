Zgodba o Hrvatu, ki naj bi mu 'Slovenci preprečili vstop' v državo, polna nepravilnosti

Hrvaški mediji so se danes razpisali o zgodbi očeta z Reke, ki naj bi želel svojega sina pripeljati v Slovenijo na tritedensko zdravljenje, a bi moral ob vstopu v 14-dnevno karanteno, čeprav – tako hrvaški mediji – mladoletni sin spada pod izjeme, določene v odloku slovenske vlade, za katere se ne odredi karantena. Ker otrok potrebuje odraslo spremstvo, pa naj bi pod izjeme spadala tudi starša. 24sata je pisal celo, da so "Slovenci Rečanu preprečili vstop" ter da je sin slovenski državljan, ki naj bi zdravljenje začel v ponedeljek.

Oče pa naj bi kontaktiral slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, kjer naj bi mu dejali, da mu zato, ker je hrvaški državljan "ne bo pomagal niti negativni izvid na koronavirus", razen če pristane na 14-dnevno karanteno v Sloveniji, še piše 24sata. Z očetom pa da sta bila v avtomobilu tudi mati in sin, oba slovenska državljana.

A zgodba je nekoliko drugačna in predvsem polna netočnih informacij. Na zunanjem ministrstvu so nam pojasnili, da se je na veleposlaništvo v Zagrebu obrnila mati omenjenega sina, ne oče. Zanimali so jo pogoji za vstop hrvaških državljanov v Slovenijo – oče, hrvaški državljan, naj bi želel konec avgusta priti v Slovenijo. V tem času naj bi mama odšla na dopust, oče pa bi sina lahko vozil na rehabilitacije. Mama in sin, oba slovenska državljana, sicer živita v Sloveniji.