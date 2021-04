Hrvaški duhovnik vernike pozival, naj ne glasujejo za 'SDP, HDZ in vse levičarje'

Hrvaška državna televizija je v živo prenašala mašo iz Prozorja, na kateri je maševal duhovnik Dominik Gerbic in pozival gledalce, naj na volitvah ne glasujejo za SDP, HDZ, Možemo! in "vse levičarje". Uvodoma je beseda tekla o blaženem mučeniku Alojziju Stepincu, ki je "dal svojo kri in življenje, da bi zaščitil svojo čredo pred komunističnimi pošastmi".

icon-expand Duhovnik Dominik Gerbic je razburil številne gledalce hrvaške televizije. FOTO: Youtube "Ne bomo se, bratje in sestre, izvlekli iz današnjih razmer, če ne vzamemo blaženega Alojzija Stepinca za zgled. Kajti ne gre samo za krizo, v kateri živimo, saj doživljamo več segmentov krize. Zavedate se težav s tožilstvom in odhajanjem mladih v tujino, ekonomskih težav, razvrednotenja in zavračanja vojnih veteranov ter domovinske vojne," je dejal župnik Dominik Gerbic. Gerbic je v nadaljevanju dejal, da je še vedno veliko zločincev na svobodi, pri tem pa je opozoril, da "poskušajo nekateri bradati duhovniki z nevarnimi namerami Hrvatom določati, kdo naj bi bili naši svetniki in velikani". Ob tem je še dejal, da je vsak "da" za HDZ, SDP, Možemo in vse levičarje "ne" za Hrvaško. "Po vzoru našega pastirja ne smemo biti samo duhovniki, ampak moramo biti tudi politiki." Hrvaška televizija sej je po izteku prenosa distancirala od izjav duhovnika in objavila obvestilo, v katerem je zapisala, da deli govora Dominika Gerbica, ki so vezani na politične vsebine, niso stališča hrvaške radiotelevizije. icon-expand