Hrvaški epidemiolog o porastu okužb: Prehitro smo pozabili na zaščitne ukrepe

"Ljudje, ki potujejo v druge države, se morajo držati osnovnih zaščitnih ukrepov, to pomeni dosledno nošenje mask, razkuževanje rok in obvezno varnostno razdaljo," opozarja epidemiolog.

"Ta oseba se je najverjetneje okužila od nekoga, ki je pred časom prišel iz tujine na Hrvaško. Najverjetneje vsaj dva tedna nazaj. To pomeni, da virus že dva tedna kroži med ljudmi, mi pa smo za to izvedeli šele danes."

Epidemolog Bernard Kaić iz Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo je v jutranji oddaji za hrvaško nacionalno televizijo HTV dejal, da so prebivalci hrvaške prehitro opustili higienske ukrepe in se obnašajo, kot da koronavirusa ni več na Hrvaškem. A to ni res, opozarja Kaić. "Ljudje se ne držijo socialne distance, ne nosijo mask," je kritičen epidemiolog.

'Čisto možno je, da smo že vstopili v drugi val'

Na vprašanje, ali se kmalu obeta novi val okužb, pa Kaić odgovarja:"Novi val bi se lahko začel že čez dva tedna, teoretično je povsem možno, da smo že vstopili vanj. Ljudje bi se morali vrniti v čas meseca ali dva nazaj in poskrbeti za ustrezno zaščito,"opozarja Kaić, ki zaenkrat prav zaradi porasta okužb odsvetuje potovanja v tujino. Še zagotovo ne v države, kot so Španija, Portugalska in Italija, kjer je epidemiološka situacija veliko slabša kot pri nas. "Želimo imeti promet s sosednjimi državami zaradi sezone in zaradi vseh, ki delajo v tujini. A to je zelo rizično za vnos okužbe s covidom-19."

Kaić opozarja, da sta lepo vreme in to, da dva tedna ni bilo novih okužb, kriva, da so državljani pozabili na nevarnost. Tudi v drugih državah je situacija podobna, so pa tudi države, kjer se ljudje še vedno dosledno držijo ukrepov. Prav tako opozarja, da bi v primeru, da bi ravnali kot oblasti v Pekingu, že danes zaprli celo državo. "V Pekingu so dele mesta, kjer je na stotine okuženih, popolnoma zaprli, a to je mesto z 20 milijoni prebivalcev."

Kaić še opozarja, da je v poletnih mesecih, ko smo več na prostem, prenos okužbe manjši kot pozimi, da pa že obisk poroke ali zabave v zaprtih prostorih pomeni veliko tveganje širjenja okužbe.

Na Hrvaškem so sicer v sredo potrdili tri nove primere. Ena okužena oseba je iz Splitsko-dalmatinske županije, dve pa iz Zagreba. Okuženi v Splitu je sicer iz Zagreba, okužbo pa so mu potrdili po vrnitvi iz tujine. Po podatkih, ki so na voljo, je ena v Zagrebu okužena oseba prišla iz BiH, druga pa se je okužila od nekoga, ki je prišel pred časom iz tujine. Po zadnjih podatkih sta bili v četrtek dve okuženi osebi, obe iz Istre.

Po zadnjih podatkih je bilo od začetka epidemije do srede testiranih 70.712 oseb, od tega zgolj 186 v sredo. V bolnišnici se trenutno zdravi pet oseb, nihče pa ni na intenzivnem oddelku. Po uradnih podatkih je do vključno srede ozdravelo 2141 oseb. Število žrtev koronavirusa na Hrvaškem je 107.