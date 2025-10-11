Hrvaški fakulteti starše študentov pozvali: Ne vmešavajte se v šolanje svojih otrok

Spremljajo jih na vpise, na govorilne ure, pišejo opravičila za izostanke, telefonarijo za višje ocene. Da, vse to počnejo starši, a ne osnovnošolcev ali dijakov, pač pa študentov.

Da bi jih odvrnili od pretiranega vpletanja v življenja svojih potomcev, sta staršem zagrebška Stomatološka in Fakulteta za politične vede poslali poziv: pustite svoje otroke, naj bodo odrasli ljudje.

"Študenti po šestih letih postanejo doktorji dentalne medicine, od katerih se pričakuje, da bodo kompetentni, da bodo nudili najvišji nivo stomatološke oskrbe. In če mi dovolimo staršem, da pomagajo otrokom, ko za to ni potrebe, ko so polnoletni, potem pravzaprav rušimo vse, kar delamo," je jasen dekan zagrebške Stomatološke fakultete Marin Vodanović.

Vzorec pretiranega starševskega vpletanja pa opažajo tudi na drugih fakultetah. "So naredili izpit, opravili letnik in se vpisali v novega? Mi teh podatkov na žalost staršem ne moremo dajati – njihovi otroci so odrasli ljudje in morajo sami čez študij," se strinja tudi dekanja Naravoslovno-matematične fakultete Ivančica Ternjej.

Stroka opozarja: na delu so takoimenovani helikopterski starši. Starši, ki hočejo imeti kontrolo. Ki mislijo, da bodo pomagali, ki imajo vzgib, potrebo po zaščiti. A to da je narobe. "To so pretirano zaščitniški starši, preveč vpleteni, vse hočejo vedeti, s kom se otrok druži ... Želijo nadzorovati in preprečiti neuspeh. Ne dovolijo mu doživeti frustracije, kar je pa pomembno za življenje," poudarja psihoterapevtka Maja Nikolić.

Ker, ko se pojavi težava, jo mora študent rešiti sam. Podpora staršev šteje, a mora imeti mejo. Kot dodaja Nikolićeva, da mladim ne vzamemo osebne izkušnje. In – da jim ne delamo sramote.

Seveda je starševska skrb nezamenljiva, pa vendar: ali ni največji izraz ljubezni pustiti otroku samostojnost?