Hrvaški frizerki 3000 evrov kazni, ker je barvanje podražila za devet centov

Veliko zgražanja so sprožile nove 'evrske' cene kav, ki so se ob pretvorbi v evro podražile v večini lokalov. Glavni državni inšpektor Andrija Mikulić je prvi teden po uvedbi evra opozoril, da so se cene v storitvenih dejavnostih ob uvedbi evra povzpele za od 10 do 80 odstotkov. Cene določenih izdelkov pri posameznih trgovcih pa so se zvišale za od tri do 19 odstotkov, med drugim čokolade, pekarskih izdelkov, piva, masla, kisle smetane, toaletnega papirja in kave. Zato so hrvaške oblasti sklenile, da bodo nepoštene prakse prepovedale in sankcionirale. A pri tem prihaja tudi do neživljenjskih odločitev, so prepričani nekateri podjetniki. Po sklepu vlade so morali sicer vsi gospodarski subjekti, ki so cene zvišali v nasprotju z zakonom o uvedbi evra kot uradne valute na Hrvaškem, svoje maloprodajne cene blaga in storitev revidirati skladno s temeljnimi načeli pravil in zakonov, in to tako, da bodo postavljene do višine cen, ki so veljale ob koncu minulega leta, je povedal gospodarski minister Davor Filipović.