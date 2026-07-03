Hrvaški gasilci že četrti dan bijejo bitko s požarom na otoku Čiovo

Požar je v torek izbruhnil pri naselju Žedno po močnem neurju, ko je strela zanetila ogenj na območju suhega rastlinja in gozda. V nekem trenutku se je požar nevarno približal stanovanjskim hišam, vendar je gasilcem uspelo zaščititi vse objekte.
Včeraj je ogenj znova okrepila močna burja, zaradi česar so morali gasilci ponovno okrepiti intervencijo.
Na terenu je sprva posredovalo 30 gasilcev z desetimi vozili, kmalu pa se jim je pridružilo še 20 gasilcev s petimi vozili, je poročal Net.hr.
Po podatkih Hrvaške gasilske zveze je požar na koncu gasilo približno 70 gasilcev z več kot 20 gasilskimi vozili, pri gašenju pa so sodelovala tudi tri protipožarna letala.
Požar na Čiovu ni edini, ki povzroča težave na hrvaški obali. Zaradi močnega vetra se je v četrtek znova razplamtel tudi požar pri Senju, medtem ko je požar pri Komiži na otoku Vis že lokaliziran.
Gasilci so medtem uspeli pogasiti požar pri Kistanjah v šibeniško-kninski županiji ter požar na otoku Mljet. Na Mljetu je isti dan izbruhnil nov požar pri Babinem Polju, ki so ga do jutra uspeli lokalizirati s pomočjo gasilcev, kanaderja, air tractorja in helikopterja za prevoz vode.
Zaradi visokih temperatur in izjemne požarne ogroženosti hrvaški gasilci prebivalce pozivajo k previdnosti. V zadnjih 24 urah so po vsej Hrvaški zabeležili kar 140 gasilskih intervencij, v katerih je sodelovalo 158 gasilskih enot s 515 gasilci, 199 gasilskimi vozili, šestimi protipožarnimi letali in helikopterjem.
Razmere dodatno otežuje vremenska napoved. Temperature bodo danes na hrvaški obali presegle 30 stopinj Celzija, pihala pa bo zmerna do močna burja. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za celotno obalo izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi močne burje z možnostjo orkanskih sunkov vetra, podobne razmere pa pričakujejo tudi v soboto.
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