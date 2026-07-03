Hrvaški gasilci že četrti dan bijejo bitko s požarom na otoku Čiovo

Požar je v torek izbruhnil pri naselju Žedno po močnem neurju, ko je strela zanetila ogenj na območju suhega rastlinja in gozda. V nekem trenutku se je požar nevarno približal stanovanjskim hišam, vendar je gasilcem uspelo zaščititi vse objekte.

Včeraj je ogenj znova okrepila močna burja, zaradi česar so morali gasilci ponovno okrepiti intervencijo.

Na terenu je sprva posredovalo 30 gasilcev z desetimi vozili, kmalu pa se jim je pridružilo še 20 gasilcev s petimi vozili, je poročal Net.hr.

Po podatkih Hrvaške gasilske zveze je požar na koncu gasilo približno 70 gasilcev z več kot 20 gasilskimi vozili, pri gašenju pa so sodelovala tudi tri protipožarna letala.