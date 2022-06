Hrvaški gorski reševalci so tokrat priskočili na pomoč breji kozi, ki se je zaplezala in obstala na skalni polici nad morjem. Srčni reševalci niso oklevali, enako kot pomagajo ljudem v stiski, na pomoč prihitijo tudi, ko so v težavah živali. Koza ni edina žival, ki so ji pomagali na varno.