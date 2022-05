Hrvaški gostinci prejeli odloke, da dolgujejo več kot pol milijona davčnega dolga

Gostinci so za časnik povedali, da so prejeli odloke, po katerih državi na račun davka na dodano vrednost dolgujejo od 500.000 (66.000 evrov) do štiri milijone kun.

Davčni uradniki so pri gostincih mesec dni izvajali nadzor in kontrolirali knjigovodstvo.

Postopek, ki naj bi doletel gostince vse do skrajnega juga Jadrana, je bil pri vseh gostincih bolj ali manj enak. Ob koncu leta so gostinske objekte, v glavnem tiste s prihodki, večjimi od treh milijonov kun (400.000), začeli obiskovati davčni uradniki. Ti so v restavracijah mesec dni izvajali nadzor in kontrolirali knjigovodstvo. Potem so sledili meseci miru, dokler v zadnjih dneh na naslove lastnikov niso začele prihajati davčne odločbe, ki so s svojimi zneski šokirale lastnike.

Kot še piše časnik, je davčna inšpekcija ocenila, da strošek živil v končni ceni obroka ne sme biti višji od 40 odstotkov. Tam, kjer so ugotovili, da je bil ta del višji, so na razliko zaračunali davek na dodano vrednost, meneč, da ne gre za realne cene, ampak za način prikrivanja neprijavljenih računov.