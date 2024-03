Hrvaški gostinec vrnil Michelinovo zvezdico

Leta 2019 se je za mizo kvarnerske restavracije usedel ocenjevalec za Michelinov vodič. Navdušili sta ga sveža morska hrana in pristna atmosfera. "Jedel je bradača, škampe in kozice. To niso bile neke drage sestavine," se spominja nekoč glavni kuhar Deni Srdoč.

Toda po zgolj nekaj mesecih je bilo veselja zaradi prestižne nagrade konec. Sledili so pritiski na kuhinjo, stres in restavracija je pričela izgubljati čar, zaradi katerega so zvezdico sploh dobili. "Po dveh mesecih smo morali spremeniti vse. Od kozarcev, krožnikov, restavracije, sistema," pravi lastnik restavracije Christian Nikolac, ki mu ni jasno, zakaj so morali spreminjati to, kar jim je prineslo nagrado.

Nikolac, ki družinski posel vodi že 20 let, se je zato odločil za precej nenavaden korak. Kot prvi na Hrvaškem so tablico z Michelinovo zvezdico odstranili. "Stalni komentarji, če smo si zvezdico zaslužili, da nam jo bodo odvzeli, zdaj smo vrnili zvezdico, ker smo jo izgubili," se je pritožil.

Po svetu so nekatere restavracije že zavrnile priznanje, in to iz podobnih razlogov. Petični gostje, ki jih ta nagrada privabi, namreč ne pričakujejo domače hrane v sproščenem ambientu. Michelinov vodič sicer uradno ne omogoča vračila zvezdice. Nekatere restavracije so v preteklosti zato celo kar spremenile ime.