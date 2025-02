Hrvaški Hačiko: Bruno pol leta po smrti gospodarja obiskuje pokopališče

Pes Bruno že pol leta od smrti svojega lastnika tava po kraju in išče svojega gospodarja, piše Večernji.hr. Tomislav Voloder, ki je skrbel zanj je namreč umrl, kuža pa se vse odtlej potika po ulicah Tijarice, kraja s približno 400 prebivalci blizu Trilja in išče lastnika. Prehodi ceste, po katerih je hodil s svojim lastnikom, a Bruno, kljub temu, da ne more vedeti, kje počiva njegov lastnik, vedno in vsak dan pride tudi na pokopališče, kjer je pokopan. Stoji pred vhodom na zaprto pokopališče in gleda kamnite grobove ter išče svojega lastnika, katerega zadnje počivališče je prav tam. Mimoidoči ga pozdravljajo in božajo ter mu skušajo vsaj za nekaj časa olajšati trpljenje, saj vsi vedo, čigav je in zakaj ta zvesti ljubljenček čaka prav tam. Vendar pa v vasi zagotavljajo, da je za Bruna dobro poskrbljeno.