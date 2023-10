Hrvaški kirurg pravi, da ne sodeluje z našimi klinikami, objava na spletu izginila

Hrvaški preiskovalni portal Telegram je namreč obširno poročal o ženskah, ki kirurga obtožujejo, da jim je z nestrokovno izvedenimi lepotnimi posegi in celo prepovedanimi sredstvi, ki jih je pri tem uporabljal, iznakazil obraze. Njihove zgodbe so si med seboj zelo podobne, svoja pričevanja pa so podkrepile tudi s fotografijami in drugo dokumentacijo.

Ko smo pred dnevi poročali o domnevno spornem lepotnem kirurgu Matiji Miletiću , katerega zgodba je v hrvaških in srbskih medijih znana že več kot dve leti, smo za odziv prosili tudi njega in slovenske klinike, s katerimi naj bi sodeloval.

"Lahko rečem, da sem specialist splošne kirurgije in subspecialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, poleg številnih izobraževanj v Italiji, Avstriji, Grčiji, ZDA (Kalifornija), Gruziji, Srbiji in Romuniji ter seveda na Hrvaškem pa izpostavljam tudi obiskovanje izobraževanj v Sloveniji, in sicer v Polikliniki Testen v Mariboru in Estetiki Fabjan v Ankaranu, kjer sem pridobil veliko znanja in veščin, ki so pomembno vplivale na kakovost mojega strokovnega dela, " je še zapisal.

Poudaril je, da je pri delu s svojimi klienti vedno postopal profesionalno in v skladu s pravili stroke, pri tem pa uporabljal samo dovoljena sredstva in vso potrebno zaščitno opremo. Prav tako trdi, da je pacientke vedno poučil o načinih posega, fazah okrevanja in potrebni negi, pa tudi o možnih zapletih.

Kot nam je sporočil Miletić, vse obtožbe na omenjenem portalu zanika, označil jih je za neutemeljene in neresnične. " Nezadovoljne stranke poskušajo neutemeljenost svojih obtožb prikriti s sklicevanjem na neučinkovitost pristojnih organov, na katere so, kot navajajo same, naslovile prijave, izpuščajo pa dejstvo, da njihove navedbe o mojih napakah s strani pristojnih niso bile z ničemer dokazane ali ugotovljene ," je zapisal.

Čeprav dr. Miletić tega ni omenil, so na omenjenem medicinskem centru potrdili, da z njim sodelujejo, in sicer tako, da enkrat na mesec ali dva za nekaj ur v najem vzame njihove prostore, v katerih ima konzultacije s strankami. Če se ta odloči za poseg, pa ga izvede v svoji polikliniki v Zagrebu. Kot pravijo, dela zelo malo. Iz njihovega Facebook profila je sicer razvidno, da Miletić tam dela vsaj korekcije štrlečih ušes, ob njegovi fotografiji piše tudi, da v njihovi kliniki "lahko v nekaj dneh pridete do konzultacije in posega".

Tudi s klinike Fabjan iz Ankarana so nam sporočili, da se je dr. Miletić, ki je bil takrat še specializant, udeležil edukacije oz. t. i. workshopa na temo prsnih vsadkov podjetja Mentor. "To je bilo samo enkrat, in sicer leta 2016. Naša klinika je bila gostitelj delavnice, on je k nam prišel po znanje, za tem pa se nismo nikoli več srečali ali bili v kakršnih koli stikih ," so nam povedali.

Andrej Testen iz klinike Testen, ki jo omenja Miletić, je med drugim tudi edukator za podjetji Mentor in Aptos. Kot je povedal za 24ur.com, so v zadnjih sedmih letih na njihovi kliniki pripravili delavnice za posege povečanja prsi in dvig tkiv obraza z uporabo razgradljivih nitk pod njegovim vodstvom, ki se jih je udeležilo več kirurgov iz Hrvaške in Slovenije, med njimi je bil enkrat pred leti tudi dr. Miletić.

Kirurga še naprej podpirajo, pravijo, saj ima vse licence, poleg tega se nobena od njihovih strank ni nikoli pritožila čez njega. Prepričani so, da gre pri obtožbah za konstrukt osebne in ljubezenske narave, s katerim mu ženske, ki ga tožijo, želijo škoditi.

Z očitki iz medijev so seznanjeni, pravijo, a jih ne jemljejo resno, češ da gre za anonimne prijave iz leta 2017 in 2018, kar zanje ni dovolj. " Če bi bilo karkoli res, bi zdravniška zbornica reagirala in na Hrvaškem, ki je pravna država, bi že dočakali kak epilog."

Spomnimo

Vse Miletićeve pacientke po pisanju Telegrama trdijo, da so imele po nestrokovno izvedenih posegih hude zdravstvene zaplete, nekatere so bile celo hospitalizirane. Brez njihove vednosti naj bi jim ustnice povečeval s cenenimi in celo zakonsko prepovedanimi polnili, kot je biopolimer, zaradi česar so njihovi obrazi deformirani in že leta trpijo hude posledice. Ena od njih je po manjšem obraznem liftingu dobila celo bakterijsko okužbo kože – celulitis. Prijavile so ga na državno tožilstvo (DORH), davčno upravo in zdravniško zbornico.

Ena od žensk trdi tudi, da je Miletić v obdobju od leta 2018 do leta 2019 kot uslužbenec Splošne bolnišnice Karlovac v tej ustanovi izvajal operacije prsi na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje, storitve pa zaračunaval v svoji polikliniki MM Medestetica in vse to tudi javno oglaševal.

Tej zgodbi so na Novi TV leta 2021 posvetili kar dve oddaji Preverjeno, o škandalu so poročali tudi v Srbiji. Zgodilo se ni nič. Miletić še naprej operira v svoji zagrebški polikliniki, se oglašuje kot "priznani hrvaški plastični kirurg z veliko izkušnjami" in vse očitke zavrača.

Na ministrstvu za zdravje zadev ne želijo komentirati, na tožilstvu pravijo, da preiskava poteka, v zdravniški zbornici pa odgovarjajo le, da po prejetih prijavah postopajo v skladu z zakonom in predpisi. Na eno od prijav naj bi celo odgovorili, da je redni strokovni nadzor na njegovi kliniki MM Medestetica načrtovan za leto 2024.