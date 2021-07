Na hrvaških evrskih kovancih šahovnica, kuna in tudi Nikola Tesla

Andrej Plenković je na današnji novinarski konferenci povedal, da so motiv izumitelja Nikole Tesle na glasovanju izbrali prebivalci. "Gre za nam pomembne simbole. Tesla je prišel na seznam kot predlog državljanov in med peterico kandidatov izrinil mesto Dubrovnik, ki je prav tako pomemben," je povedal.

Iz vlade so nato sporočili, da je komisija Hrvaške narodne banke na današnjem zasedanju potrdila končni predlog za "nacionalni del" bodočih hrvaških evrskih kovancev, o katerem bo sedaj razpravljal Nacionalni svet za uvedbo evra kot službene valute v Republiki Hrvaški, nato pa bo končno odločitev sprejela vlada.

Osnovni kriteriji za izbor je bila splošna sprejemljivost v najširšem delu javnosti, neglede na regionalno pripadnosti, svetovni nazor ali politično opredelitev ter potencial, da doseže visoko stopnjo identifikacije v najširši javnosti. "Ključno je bilo, da motiv predstavlja Hrvaško, bodisi skozi sprejete simbole, velikane, kulturne in naravne znamenitosti, izume ali zgodovinske dogodke. Pomembno je, da obstaja mednarodna prepoznavnost motiva kot hrvaškega, prav tako pa je pomembna tehnična izvedba motiva na majhnih dimenzijah kovancev, kot tudi dejstvo, da z uporabo motivov ne prihaja do kršitve avtorskih pravic," so zapisali.

Komisija za denar je še sporočila, da je v anketi na spletni strani euro.hr sodelovalo 50.000 prebivalcev. Motivi, o katerih so prebivalci glasovali so bili šahovnica, zemljevid Hrvaške, kuna, glagolica in Dubrovnik. Pojasnili so tudi, kako je na seznamu končal Nikola Tesla. "Najvišjo povprečno oceno je dobila šahovnica, nato zemljevid Hrvaške, glagolica, kuna in nato Dubrovnik, pri čemer je slednji dobil precej slabšo povprečno oceno od ostalih. Državljani so nato predlagali več kot 11.000 drugih motivov, med katerimi pa je najbolj izstopal motiv Nikole Tesle." Kar 2599 oseb je predlagalo motiv Tesle, kar zajema več kot 20 odstotkov vseh predlogov.

Hrvaška narodna banka je sicer v preteklosti že izdala posebni srebrni kovanec v vrednosti 150 kun ob 150-letnici rojstva Nikole Tesle.