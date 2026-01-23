Hrvaški kriminalisti razkrinkali 13 pedofilov

Šest oseb so v preteklosti za podobna dejanja že obravnavali. (Fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

V obsežni trimesečni akciji, ki je potekala na območju desetih policijskih uprav, so hrvaški kriminalisti odkrili 13 oseb, osumljenih 34 kaznivih dejanj posedovanja in distribucije otroške pornografije. Akcija NUBES – namenjena odkrivanju kaznivih dejanj, povezanih z izkoriščanjem otrok za pornografijo, distribuirano preko spleta, je potekala od oktobra do januarja, so sporočili iz hrvaške Službe za kibernetsko varnost Uprave kriminalistične policije.

Hrvaška policija operacijo NUBES izvaja od leta 2021. Njen cilj je izsleditev in pregon storilcev kaznivih dejanj, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok.

"Policija je na podlagi zbranih obvestil identificirala 13 oseb, osumljenih storitve 34 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo," so ob tem sporočili. Kazniva dejanja se nanašajo na pridobivanje, dostopanje, deljenje, pa tudi izdelavo gradiva s spolnimi zlorabami otrok, za kar je predpisana kazen od enega do desetih let zapora. Pri tem je še posebej zaskrbljujoče, poudarjajo hrvaški policisti, da gre v šestih primerih za povratnike, ki so bili v preteklosti zaradi spolne zlorabe otrok že v postopkih. Eden je trenutno v preiskovalnem priporu. Analiza elektronskih naprav, ki so jih uporabljali osumljenci, je pokazala, da so poleg javno dostopnih komunikacijskih platform uporabljali tudi aplikacije za šifrirano sporočanje. Osumljeni so bili člani več skupin, v katerih so si uporabniki iz različnih držav izmenjavali gradivo s spolnimi zlorabami otrok, poroča 24sata.