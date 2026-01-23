Hrvaški kriminalisti razkrinkali 13 pedofilov

V obsežni trimesečni akciji, ki je potekala na območju desetih policijskih uprav, so hrvaški kriminalisti odkrili 13 oseb, osumljenih 34 kaznivih dejanj posedovanja in distribucije otroške pornografije.
Akcija NUBES – namenjena odkrivanju kaznivih dejanj, povezanih z izkoriščanjem otrok za pornografijo, distribuirano preko spleta, je potekala od oktobra do januarja, so sporočili iz hrvaške Službe za kibernetsko varnost Uprave kriminalistične policije.
"Policija je na podlagi zbranih obvestil identificirala 13 oseb, osumljenih storitve 34 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo," so ob tem sporočili. Kazniva dejanja se nanašajo na pridobivanje, dostopanje, deljenje, pa tudi izdelavo gradiva s spolnimi zlorabami otrok, za kar je predpisana kazen od enega do desetih let zapora.
Pri tem je še posebej zaskrbljujoče, poudarjajo hrvaški policisti, da gre v šestih primerih za povratnike, ki so bili v preteklosti zaradi spolne zlorabe otrok že v postopkih. Eden je trenutno v preiskovalnem priporu.
Analiza elektronskih naprav, ki so jih uporabljali osumljenci, je pokazala, da so poleg javno dostopnih komunikacijskih platform uporabljali tudi aplikacije za šifrirano sporočanje. Osumljeni so bili člani več skupin, v katerih so si uporabniki iz različnih držav izmenjavali gradivo s spolnimi zlorabami otrok, poroča 24sata.
Operacija NUBES je del stalnega in uspešnega mednarodnega sodelovanja hrvaške policije z Europolom, drugimi državami in ponudniki internetnih storitev. "Trenutno ni nobenih indicev, ki bi kazali na kakršnokoli medsebojno povezavo hrvaških osumljencev, vendar bodo vsi izsledki znani šele po zaključku preiskav," so pojasnili hrvaški policisti.
V operaciji so od leta 2021 odkrili in kazensko ovadili 172 oseb, obtoženih spolnega izkoriščanja otrok. "V istem obdobju je bilo odkritih 34 žrtev, za katere smo s pomočjo policije in drugih institucij poskrbeli," je na novinarski konferenci oktobra 2024 dejal vodja Službe za kibernetsko varnost Renato Grgurić. V sklopu kriminalističnih preiskav je policija doslej našla več kot 250.000 različnih datotek, videoposnetkov in fotografij z otroško pornografijo. V istem obdobju je opravila približno 200 hišnih preiskav, zasegla 600 različnih digitalnih naprav in preiskala več kot 300 uporabniških računov na različnih spletnih platformah, ki jih storilci uporabljajo za izmenjavo vsebin s spolnimi zlorabami otrok.
