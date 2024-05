Hrvaški kupec v konzervi fižola našel del podgane z repom

Moški, ki je našel podganji rep, se je po poročanju hrvaškega portala Net.hr nemudoma obrnil na Evropski center za varstvo potrošnikov oziroma na njihovo stran na družbenem omrežju Facebook "Zdravo, inšpektor" (hr. Halo, inspektore). Center je povzel in objavil zgodbo nesrečnega potrošnika, zraven pa so priložili tudi fotografije.

Odzval se je tudi hrvaški inšpektorat, pa tudi trgovska veriga Konzum, ki fižol trži pod blagovno znamko K plus. Proizvajalec je italijansko podjetje Fiamma Vesuviana S.R.L.

Odločili so se za umik 400 gramske konzerve fižola z LOT številko L M261, z rokom uporabnosti 17. 9. 2026.

"Žal nam je za nastalo situacijo. Po pritožbi stranke smo v sodelovanju s proizvajalcem in vsemi pristojnimi institucijami izvedli vse potrebne ukrepe v skladu z internim postopkom. Proizvajalca smo obvestili in od njega zahtevali pojasnilo," odgovarja trgovska veriga, ki dodaja, da so, da bi zaščitili kupce, na lastno pobudo iz prodaje umaknili celotno serijo omenjenega izdelka.

Dodali so, da je bil opravljen tudi inšpekcijski nadzor, ki pa nepravilnosti s strani trgovca ni zaznal. "Konzum je opravil vse potrebne preglede in aktivnosti," zatrjuje trgovska veriga.

"Še enkrat izražamo obžalovanje in bomo vsekakor naredili vse, da vse okoliščine temeljito preverimo in zagotovimo, da se takšne situacije ne bodo ponovile," je Facebook strani Zdravo, inšpektor še odgovoril trgovec.