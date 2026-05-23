Hrvaški maturanti svoji razredničarki podarili avtomobil

Ko je razredničarka videla, kaj so ji učenci podarili, ni mogla skriti čustev. V solzah je objela učence, prizor pa je ganil vse prisotne. O viralnem darilu pri naših sosedih poroča Net.hr. Čustven prizor se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Za Net.hr je srečna učiteljica povedala, da je še vedno v šoku. Takšnega presenečenja ni pričakovala, učenci so ga dobro skrivali. Neizmerno jim je hvaležna, pravi. Bilo je ogromno čustev, zelo sem ponosna nanje, je povedala.

Učenci pa pripovedujejo, da so se za takšno darilo odločili, ker je učiteljica dlje časa kupovala avto. Pri tem so ji sprva le pomagali pri iskanju, potem pa so dobili idejo, se zbrali in za učiteljico, ki so jo poimenovali druga mama, na koncu kupili avtomobil. Res si je zaslužila, za nič na svetu je ne bi zamenjali, je povedal maturant Adrian Barić. Kot je opisal dijak Ivan Pavelić, nakup ni bil najlažji, saj vendarle ne gre za običajno darilo. S pomočjo prijateljev, ki se spoznajo na avtomobile, so našli avtomobil za ugodno ceno, je pojasnil. Presrečna učiteljica pa svojim dijakom želi vso srečo tega sveta.