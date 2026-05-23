Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Hrvaški maturanti svoji razredničarki podarili avtomobil

Zadar, 23. 05. 2026 09.32 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
A.K.
Presenečenje za učiteljico

Maturanti Tehniške šole Zadar so svoji razredničarki Nini Lučić podarili nepozabno darilo. Zadnji šolski dan so ji učenci podarili kar avtomobil. Razredničarka Nina dela v štirih zadrskih srednjih šolah – tehnični, poklicni, pomorski in glasbeni šoli. Zdaj ji med njimi ne bo treba več pešačiti.

Ko je razredničarka videla, kaj so ji učenci podarili, ni mogla skriti čustev. V solzah je objela učence, prizor pa je ganil vse prisotne. O viralnem darilu pri naših sosedih poroča Net.hr. Čustven prizor se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Net.hr je srečna učiteljica povedala, da je še vedno v šoku. Takšnega presenečenja ni pričakovala, učenci so ga dobro skrivali. Neizmerno jim je hvaležna, pravi. Bilo je ogromno čustev, zelo sem ponosna nanje, je povedala.

Učenci pa pripovedujejo, da so se za takšno darilo odločili, ker je učiteljica dlje časa kupovala avto. Pri tem so ji sprva le pomagali pri iskanju, potem pa so dobili idejo, se zbrali in za učiteljico, ki so jo poimenovali druga mama, na koncu kupili avtomobil. Res si je zaslužila, za nič na svetu je ne bi zamenjali, je povedal maturant Adrian Barić. Kot je opisal dijak Ivan Pavelić, nakup ni bil najlažji, saj vendarle ne gre za običajno darilo. S pomočjo prijateljev, ki se spoznajo na avtomobile, so našli avtomobil za ugodno ceno, je pojasnil. Presrečna učiteljica pa svojim dijakom želi vso srečo tega sveta.

avtomobil zadar darilo

Eksplozija v kitajskem rudniku: umrlo najmanj 90 ljudi

24ur.com Bile so njene učenke, nato sodelavke, danes pa skupaj upokojenke
24ur.com Maria Sofia o grenkih spominih na šolo in začetku lepše prihodnosti
24ur.com Naziv učiteljice leta v roke Jožici Frigelj
24ur.com Mladim kuharskim mojstrom je uspelo nekaj nemogočega
24ur.com Ivana Knoll: Dvakrat so me izključili iz šole, stepla sem se s sošolko
24ur.com Otroci znanih Slovencev se vračajo v šolo, Dragićev sin se veseli sošolcev
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr en 123
23. 05. 2026 10.38
A na hrvaškem nimajo omejitve daril na 20 eur za javne uslužbence?
Odgovori
+1
1 0
ENDI
23. 05. 2026 10.31
Lepo !
Odgovori
+3
3 0
Arrya
23. 05. 2026 10.04
Bravo.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725