V 82. krogu igre Loto 7 so bile izžrebane številke 9, 10, 11, 19, 23, 28, 30 in dodatna številka 16, ki so nekomu prinesle milijon evrov. Hrvaška je tako dobila novega milijonarja, poroča Net.hr.

Dobitni listek je bil vplačan na poslovalnici Hrvaške loterije v Splitu, srečnež pa je odigral listek s štirimi kombinacijami, za kar je plačal štiri evre.