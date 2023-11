Hrvaški minister za obrambo po hudi prometni nesreči v bolnišnici

Prometna nesreča se je zgodila ob 6.15 na izvozu iz Vinkovcev v smeri Županje. Minister Mario Banožić je vozil osebni avtomobil in trčil v kombi. Voznik kombija je umrl, Banožića pa so prepeljali v bolnišnico v Vinkovcih, kjer poteka "intenzivno zdravljenje", poroča Index.hr .

Po poročanju net.hr bodo ministra zaradi resnosti poškodb prepeljali v klinični center Osijek. Direktor bolnišnice v Vinkovcih Krunoslav Šporčić je za portal povedal, da je minister utrpel težke poškodbe, vendar je zunaj smrtne nevarnosti.

"Gospod Banožić je bil danes zjutraj sprejet v našo bolnišnico. Po opravljenem primarnem zdravljenju in diagnostičnih preiskavah bo zaradi potrebe po nadaljnjem nevrokirurškem spremljanju premeščen v Klinični bolnišnični center Osijek na enoto intenzivne nege. V naši bolnišnici nevrokirurgije nimamo, zato bodo zaradi poškodb glave nevrokirurgi v Osijeku vršili nadaljnji nadzor. Mimogrede , gospod Banožić je pri zavesti, ima kontuzijsko poškodbo glave in možganov. Ni izgubil zavesti, šok je hud, a to je del takšnih poškodb," je dejal Špočić.