Hrvaški mornar izginil z ladje v Atlantskem oceanu

Generalni sekretar Sindikata hrvaških pomorščakov Neven Melvan je za hrvaške medije pojasnil, da so bili o izginotju mornarja obveščeni v ponedeljek, vse od takrat pa so v kontaktu z mornarjevo družino in ladjo, s katere je izginil. Sicer gre za ladjo grškega podjetja, ki prevaža utekočinjeni plin.

35-letni Toni Jurišić je pogrešan od 10. junija, po informacijah policije pa je izginil na poti med Gibraltarjem in Trinidadom in Tobagom. Okoliščine njegovega izginotja niso znane. Po besedah Melvana je iskalna akcija v teku, območje iskanja pa je izjemno veliko. "Dobesedno iščejo iglo v senu."