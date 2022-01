V sabor vložili podpise za referendum o covidnih potrdilih

Člani stranke pod vodstvom podpredsednika Nikole Grmoja so predsedniku sabora Gordanu Jandrokoviću predali 82 škatel s podpisi in zahtevo po razpisu referenduma. Sporočili so, da so za pobudo Odločajmo se skupaj zbrali 410.533, za pobudo Dovolj je! pa 409.219 podpisov, kar je več od 368.867 podpisov, zahtevanih za razpis referenduma.

Želijo referendum o obvezni uporabi covidnega potrdila, ki so ga pred mesecem dni uvedli tako za zaposlene kot za uporabnike storitev državnih in javnih ustanov pred prihodom na delovno mesto ali ob vstopu v poslopja javnega sektorja. Pred tem so podoben ukrep že uveljavili v zdravstvu in socialni oskrbi.