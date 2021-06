Hrvaški navijači najeli zasebno letalo za tekmo na Škotskem, končali pa v Pragi

"Imeli smo že vstopnice, noreli smo od sreče. Ko smo prileteli nad Škotsko, pa nam je pilot dejal, da so ga pravkar obvestili, da moramo zapustiti škotski zračni prostor, ker nam zaradi pandemije ne dajo dovoljenja za pristanek in vstop v državo," je za Zadarski.hr dejal Sebastian Jagić.

Ko so prileteli v škotski zračni prostor, pa so naleteli na nepričakovane težave.

Sebastian in Šime Jagić , Domagoj Raljević in Luka Vojvodić iz kraja Sali na Dugom otoku so imeli dober načrt. Kljub pandemiji in okrnjenem letalskem prometu, so se odločili, da si bodo tekmo Vatrenih proti reprezentanci Češke ogledali v živo, na Hampden Parku v Glasgowu. Najeli so zasebno letalo in z zadrskega letališča Zemunik poleteli proti Škotski, oblečeni v drese hrvaške reprezentance in opremljeni z navijaškimi rekviziti.

Fantje so doživeli veliko razočaranje. Najprej, zato, ker ne bodo v živo spremljali tekme, nato pa še zaradi misli, da bi se morali osramočeni vrniti v Zadar in si tekmo ogledati tam. "To ni prišlo v poštev," je poudaril 28-letnik.

Skupina navijačev je bila odločena, da jim to ne bo pokvarilo dneva. "V zraku v letalu smo razmišljali, kaj naj rečemo pilotu, kam naj nas pelje," je dejal. Nato so dobili preblisk: njihov pilot je bil iz Prage. "Gre za češko podjetje, ki nam je dalo tudi popust. Z njimi smo se lažje dogovorili kot z našimi ženami, da nas pustijo na tekmo," je v smehu dejal Jagić.

Tako so se odločili, da zaprosijo za dovoljenje za pristanek in vstop na Češko. "In tukaj smo v Pragi, tu smo si ogledali tekmo, s češkimi navijači. Izbrali smo Prago zaradi kultne pivnice Flek, kjer je bil ustanovljen Hajduk. Odločili smo se, da si tekmo ogledamo tam. Pilot se je strinjal, ker je tako ali tako prišel iz Prage po nas v Zemunik," je dejal navijač.

Čeprav so imeli z organizacijo ogleda tekme kar precej dela in se na koncu ni izteklo tako, kot so si prvotno zamislili, pa navijači pravijo, da jim kljub vsemu ni žal. Tekma pa se je zaključila z neodločenim izidom, tako da so lahko s češkimi navijači na koncu prijateljsko nazdravili.