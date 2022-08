Hrvaški novinar umrl zaradi covida-19: Večkrat je klical prvo pomoč, a so ga odpravili

Kot je opisala Topićeva, je po hudem poslabšanju zdravstvenega stanja večkrat, v dveh dneh celo desetkrat, klicala prvo pomoč. Kot je povedala, ji je reševalna ekipa KBC Split dve uri, preden je Matijanić umrl, zagotavljala, da gre za normalne simptome covida-19 in da njihovo posredovanje ni potrebno. Na klice na pomoč se nista odzvala niti dežurna služba niti dežurni zdravnik, je zapisala.

Matijanić naj bi imel več avtoimunskih bolezni in zdravstvenih težav, zato sodi med ranljive bolnike. Po okužbi z novim koronavirusom je imel dva dni visoko vročino. Ker je imel Sjorgenov sindrom, se ni smel cepiti proti covidu-19. Klical je svojo zdravnico, ki mu je predpisala zdravila. Drugi dan se mu je stanje izrazito poslabšalo, težko je hodil, komaj je prišel do stranišča. Prvo pomoč sta klicala vsaj desetkrat, zatrjuje Topićeva, želela sta, da ga odpeljejo v bolnišnico.

Zdravnik ji je po telefonu kljub vsem zdravstvenim težavam dejal, da Matijanić ni imunokompromitirani bolnik. Nato se je stanje novinarja še slabšalo, ni mogel niti jesti niti piti. Ni mogel vstati ali sedeti, obupana je dvakrat klicala infekcijsko kliniko, a se ji ni nihče oglasil. V tretje se je javila ženska, ki je dejala, da ni za v bolnišnico in da naj, če ne more do stranišča, urinira v lonček. Še vedno sta oba zahtevala, da ga odpeljejo v bolnišnico. Reševalna ekipa se je končno odzvala, ko so prišli na dom, so mu dali inekcijo.

Kot razlaga o nadaljnjem razvoju dogodkov, je želela, da ga odpeljejo, a so ji dejali, da to ni potrebno, naj pije veliko tekočine in je slane palčke. Ko je rekla, da ne more, so jo zavrnili, naj se prisili. Prosil je za infuzijo, a to imajo zgolj v bolnišnici. Reševalca sta odšla, a sta se morala kmalu vrniti, toda takrat je bilo že prepozno.

Na to se je danes odzval zdravstveni minister Vili Beroš, ki je napovedal, da bodo primer preiskali: "V Splitu že teče postopek, prav tako bo ukrepala zdravstvena inšpekcija, ki bo preučila vse podrobnosti primera."