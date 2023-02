Hrvaški otok v obliki srca 'se je podražil': cena 13 milijonov evrov

Deli znamenitega hrvaškega otoka Galešnjak, znanega po svoji srčasti obliki, so še vedno naprodaj. Otok so sprva prodajali za deset milijonov evrov, zdaj pa se je cena podražila. Razlog pa: površina, ki je na prodaj, se je povečala. Zaradi velikega zanimanja so se namreč prodaji priključili še drugi lastniki.

Predstavnik prodajalcev Silvestar Kardum je za Zadarski.net pojasnil, kaj se je dogajalo, odkar je veliko zanimanja požel oglas za prodajo najbolj fotogeničnega hrvaškega otočka Galešnjak. Cena je s prejšnjih desetih milijonov evrov namreč poskočila na 13.000 evrov. Površina, ki se prodaja, pa se je s 33.000 kvadratnih metrov povečala na 40.000. Kot je pojasnil Kardum, se je isti dan, ko so objavili, da prodajajo del znamenitega otoka, nanje obrnil še eden izmed sosedov, ki se je potem, ko je videl, kakšno zanimanje je za prodajo, želel priključiti prodaji. icon-expand Galešnjak FOTO: Thinkstock Kot pravi Kardum, je bilo zainteresiranih kupcev doslej več, kot je pričakoval, saj gre za edinstven projekt, za katerega morajo investitorji stopiti iz cone udobja. Kot je razkril, se ravno odpravlja v Italijo na sestanek s potencialnimi investitorji, ki so po njegovih besedah zelo zainteresirani za nakup. PREBERI ŠE Na hrvaškem otoku v obliki srca iščejo nove lastnike Kot smo poročali, na otoku ni dovoljeno graditi. "Trenutno na otoku ni dovoljeno graditi, a prostorski načrt se vedno lahko spremeni. Če imate več od treh hektarjev kmetijskih zemljišč v kosu, lahko po zakonu zaprosite za gradbeno dovoljenje v obsegu 400 kvadratnih metrov nadzemne in 1000 kvadratnih metrov podzemne površine," so pojasnili ob oglasu.