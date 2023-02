Hrvaški policijski sindikat: V primeru pretepa na Platku nismo bili pristranski

"Prosimo, da se napetosti umirijo," sedaj pozivajo v sindikatu in javnost naprošajo, naj počaka do zaključka uradne preiskave. Zahtevajo tudi spremembo zakona o nasilju in javni varnosti, da ne bi krivili policistov, ki so, kot trdijo, v takšnih situacijah dolžni ukrepati po veljavnem zakonu o prekrških zoper javni red in mir.

"Pogosto je policija dolžna prijaviti vse udeležence dogodka, tudi tiste, ki se v napadu branijo, in ne le tistih, ki so napad začeli," so poudarili v sporočilu za javnost, ki ga povzema Dnevnik.hr.

Sindikat podpira tudi zahtevo Hrvaške gorske reševalne službe, naj napad na njihovega člana kvalificirajo kot napad na uradno osebo, nasilje na Platku pa so ostro obsodili. Na javnost apelirajo tudi, naj "nehajo vnašati razdor med uslužbence ministrstva za notranje zadeve in hrvaško gorsko reševalno službo".