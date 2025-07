Hrvaški policist navdušil, ko je pomagal poškodovanemu Slovencu

Hudo poškodovanemu slovenskemu turistu, ki ga je partnerica peljala v izolsko bolnišnico, je pomagal hrvaški policist na motorju, ki je v gneči poskrbel za varen in hiter prevoz do bolnišnice. Posnetek njihove vožnje, objavljen na družbenih omrežjih, je požel ogromno pohval in navdušenja.