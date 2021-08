Hrvaški policisti iščejo moškega, ki je s sekiro napadel sosedo: Ne približujte se mu

Zagrebški policisti iščejo 41-letnega moškega, ki se je v Vrbovcu včeraj sprl z 78-letno sosedo, nato pa jo napadel s sekiro. Po dogodku je pobegnil, policija pa ga išče z vsemi razpoložljivimi močmi, tudi s helikopterjem, poročajo hrvaški mediji.

'Ne približujte se mu, pokličite številko za nujne primere'

Zagrebška policijska uprava je pozno sinoči na svoji spletni strani objavila njegovo fotografijo in pripisala, da je moški najverjetneje čustveno vznemirjen oziroma v slabem psihičnem stanju. Prebivalce bližnjih naselij ob tem opozarjajo, naj se ne gibljejo po gozdovih in poljskih poteh, če ga opazijo, pa naj se mu ne približujejo.

Sumijo, da se moški nahaja nekje na področju naselij Celin, Cerje in Topolovec. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 10. ure, in sicer na področju Vrbovca. "Krajane, ki bi imeli informacije o tej osebi ali bi jo videli, prosimo, da kontaktirajo policijo na številko 192," so sporočili iz zagrebške policije. Moški je močnejše telesne konstitucije, visok okoli 180 centimetrov, svetle polti, ima kratke rjave lase in delno plešo. Oblečen je v sivo majico in spodnji del modre trenirke. Policisti občane, ki bi ga opazili, prosijo, da z njim ne komunicirajo oziroma se skušajo izogniti vsakršni interakciji z njim ter na diskreten način pokličejo policijo.

Soseda, ki jo je napadel s sekiro, je medtem v bolnišnici – utrpela je lažje poškodbe.

Poskus uboja zaradi porušenih sosedskih odnosov

Kot na spletni strani navaja zagrebška policija, se je dogodek zgodil včeraj ob 9.40. Po predhodnih nesoglasjih in prepiru je 41-letnik z ostrim predmetom napadel in telesno poškodoval 78-letnico. Medicinsko pomoč so ji nudili v Klinični bolnišnici (KB) Dubrava, od koder so sporočili, da je utrpela lažje poškodbe. "Po prijavi in odhodu na mesto dogodka iščejo storilca vse razpoložljive sile," so še dodali.

Spletni portal 24sata še navaja, da moški menda ni oborožen, policija pa po njihovih navedbah prebivalce tamkajšnjih naselij miri, da je strah odveč.