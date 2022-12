Hrvaški policisti našli trupla treh utopljenih migrantov

Hrvaški policisti in pripadniki gorske reševalne službe so v petek na poplavljenem pasu ob gozdu v bližini meje z Bosno in Hercegovino našli posmrtne ostanke treh utopljenih migrantov, so sporočili s Policije. Pred tem so okoli 50 kilometrov od mesta Slavonski Brod našli še skupino 20 migrantov, ki so na Hrvaško vstopili nezakonito.

Migrante so v petek okoli šeste ure zjutraj locirali policisti mejnega prehoda z BiH Stara Gradiška. Policisti so najprej našli 20 migrantov, ki so nezakonito vstopili na Hrvaško, pri njih pa so odkrili posmrtne ostanke dveh neznanih oseb. Čez dan so nato s pomočjo Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) iskali še enega moškega, katerega truplo so našli popoldne. Vse tri so prepeljali na obdukcijo, da bi ugotovili vzroke smrti. Na policijski upravi Brodsko-posavske županije so ob tem poudarili, da so nezakoniti prehodi meje zelo tvegani, še posebej v obdobju, ko je zaradi visokega vodostaja reke Save poplavljeno tudi območje nižinskih gozdov ob reki. "Policija je vedno pripravljena pomagati, vendar nas skrbi, da lahko zaradi poslabšanja zimskih razmer pride do zelo resnih posledic pri poskusih, da bi reko preplavali, kot je današnja tragična smrt več ljudi," je opozoril tiskovni predstavnik policijske uprave Antun Kovačević. Ob tem je k sodelovanju povabil tudi aktiviste nevladnih organizacij, ki lahko migrantom pomagajo z opozorili na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni v primeru nezakonitih prehodov meje.