Hrvaški policisti v nočnih racijah preverjali spoštovanje ukrepov v gostinskih lokalih

Zagrebška policija je ponoči izvedla več policijskih akcij v tamkajšnjih lokalih, poroča Index.hr. Ugotovili so več prekrškov in privedli lastnika enega izmed njih.

V enem lokalu so tako prijeli šest oseb, ker so posedovali manjše količine droge. Nadzor pa je opravil tudi inšpektor hrvaške Civilne zaščite, ki je ugotovil več kršitev odlokov. Lokal je bil odprt dlje, kot je to dovoljeno, prav tako je bilo v lokalu glede na površino preveč ljudi in ti niso upoštevali medsebojne razdalje. Ker se je lastnik upiral navodilom policistov, so ga prijeli zaradi kaznivega dejanja širjenja nalezljive bolezni, piše Index.hr.

V treh racijah na območji Dubrave so policisti preverili delovanje dveh lokalov in dogodek na prostem. Pri tem so prijeli 46 oseb, ki pa so se po ugotovitvah policije vsi držali vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Policisti so na področju Velike Gorice izvedli pet racij v lokalih in eno na odprtem prostoru, kjer so legitimirali 105 oseb. V kar štirih lokalih je inšpektor ugotovil, da niso spoštovali ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. V enem izmed lokalov je bilo preveč oseb glede na njegovo površino, še poroča Index.hr .