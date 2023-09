Hrvaški policisti zavrnili skupino migrantov, nato zaslišali strele

Kot so sporočili s PU v Karlovcu, so včeraj malo pred 16. uro policisti, ki varujejo državno mejo v kraju Koranski Lug, zaslišali več strelov iz smeri ozemlja Bosne in Hercegovine. Malo pred tem so policisti ustavili skupino migrantov, ki so skušali nezakonito prestopiti mejo, in jim zavrnili vstop.

V incidentu, ki ga še preiskujejo, sicer ni bil nihče poškodovan. Ob tem še vedno ni znano, ali je streljal kdo od migrantov, tihotapcev ali povsem tretja oseba.

Hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović je dogodek potrdil in dodal, da poteka kriminalistična preiskava. "Policisti so slišali strele, nihče ni bil poškodovan. Kaj točno se je zgodilo, še ni ugotovljeno," je pojasnil.

Hrvaški varnostni organi so o dogodku obvestili tudi kolege iz BiH.