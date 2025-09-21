Svetli način
Tujina

Hrvaški prašičjerejci trepetajo pred virusom: usmrtili bodo 12.000 živali

Zagreb, 21. 09. 2025 19.13 | Posodobljeno pred 52 minutami

Ti.Š.
Ti.Š.
Virus afriške prašičje kuge so potrdili na dveh večjih farmah v Slavoniji in Baranji. Na eni od teh imajo 1600 glav živine, na drugi pa kar 10.000. Hrvaški minister za kmetijstvo, ki je prevzel vodenje kriznega štaba, je medtem dejal, da je krivec za širjenje te bolezni človek. Krizni štab, ki so ga vzpostavili v regiji, naj bi kmalu pričel z evtanazijo skoraj 12.000 prašičev, kmetje pa se po najboljših močeh trudijo upoštevati vse previdnostne ukrepe.

V Slavoniji in Baranji veljajo posebni ukrepi, hrvaški prašičjerejci pričakujejo odreditev evtanazije za okužene rejne živali. Krizni štab je namreč sinoči potrdil, da se je afriška prašičja kuga razširila na dve večji farmi – na farmo Belje v Sokolovcu z okoli 10.000 glavami živine in farmo v Nemetinu s 1600 prašiči, poroča net.hr.

Virus afriške prašičje kuge je prodrl tudi na prvo večjo farmo. (Slika je simbolična)
Virus afriške prašičje kuge je prodrl tudi na prvo večjo farmo. (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Že od zore so na številnih kontrolnih točkah tudi policisti, ki preverjajo skoraj vsako vozilo, da bi preprečili širjenje bolezni. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Republike Hrvaške David Vlajčić, ki je prevzel vodenje kriznega štaba, je medtem razkril, da je krivec za širjenjem virusa človek. Evtanazija skoraj 12.000 prašičev naj bi se začela prihodnji teden.

Kot je povedala direktorica hrvaškega Direktorata za veterinarstvo in varnost hrane Tatjana Karačić so že stekle vse priprave za čimprejšnji začetek izvajanja ukrepov. "Lokalni krizni štab organizira celoten postopek, določa načrt in izvedbo usmrtitev ter zagotavlja ekipe. V tem trenutku jih imajo dovolj, da lahko začnejo izvajati usmrtitve prašičev. Pripravljeni smo, če bo potrebno, angažirati dodatne ekipe veterinarjev z drugih območij. Oprema kriznega štaba je na voljo, del te smo že razporedili," je dejala.

Iz podjetja Belje so medtem sporočili, da imajo vse njihove farme visok biološko-varnostni status ter zatrdili, da migracij živali s farme v Sokolovcu na druge kmetije ni bilo. Potrdili so, da bo vseh 9829 prašičev evtanaziranih, kdaj pa ni odvisno od njih. "Zaradi statusa farme Sokolovac so na vseh naših drugih farmah uvedeni dodatni protokoli biološke varnosti, da bi preprečili nadaljnje širjenje bolezni. Evtanazija prašičev je v domeni državnega inšpektorata, ki bo opredelil postopke in način njihove izvedbe. Vse naše nadaljnje aktivnosti pa bodo usklajene s predpisi in ukrepi pristojnih organov," so dejali v podjetju.

V prihodnjem tednu bodo usmrtili 12.000 prašičev.
V prihodnjem tednu bodo usmrtili 12.000 prašičev. FOTO: Shutterstock

Novinarji dnevnoinformativne oddaje Danas hrvške televizijske mreže RTL so medtem govorili z Jozom Marićem, ki se ukvarja z vzrejo prašičev. "Dejstvo je, da je najverjetneje kriv človek, a je zelo malo tovornjakov, ki odvažajo kadavre (okuženih živali). Potem se zgodi, da na zdravi kmetiji pride do pogina zaradi nečesa drugega kot kuge," pripoveduje. 

Na vhod kmetije je sicer že pred leti namestil tablo z napisom 'Prepovedan dostop do kmetije', živali skuša zaščititi na vse možne načine. "Znak je tam že štiri ali pet let in je kilometer in pol oddaljen od ceste, več kot dva kilometra od vasi. Nikogar ne spustim blizu. Koruzo sem premaknil 200 metrov od kmetije samo zato, da ne bi do nje prišli divji prašiči. Okoli kmetije imam travnik, opravil sem košnjo, tudi koruzo sem posekal, da lahko lovci streljajo. Počnemo vse, kar lahko – bodečo žico, pregrade, prašiče smo zaprli v objekt," našteva izvedene ukrepe. Sam je sicer prepričan, da je virus umetno v laboratoriju ustvaril človek in je nato ušel izpod nadzora.

"Katastrofa. Še teh nekaj malega ljudi se bo odselilo. Ker tisti, ki zdaj zaprejo ograde svojih kmetij, jih nikoli več ne bodo odprli. Še posebej takšni, kot sem jaz, stari 60 in več, katerih otroci so že odšli," pa na vprašanje, kaj bi pomenilo nadaljnje tako intenzivno širjenje virusa, odgovarja Marić. "To pomeni, da bo za božič le pest svinjine," ponazarja.

Kot še dodaja, pa danes s sinom ravno popravljata žičnate ograje, da bi čim bolj preprečila škodo. "Takšno je naše življenje. Imam celo osle, ki domnevno preprečujejo širjenje nalezljive bolezni," še sklene kmet.

Hrvaška kmetje afriška prašičja kuga prašiči
1butnskala
21. 09. 2025 21.43
-1
Ja super, svinjsko meso bo po 3 eur.
nelika123
21. 09. 2025 21.42
+2
Ti virusi niso naključni.Laboratorij je že pripravljen
real....
21. 09. 2025 21.41
-3
Hvala Bogu,da vec ne jem mesa.
Lolita
21. 09. 2025 21.38
+2
ojoj kam gre vse skupaj... ..
Eki
21. 09. 2025 21.30
+4
nateg stoletja, ze v zadnjem izbruhu niso uspeli dokazati niti ene okuzbe. Sedaj ponovno zelijo pobiti vse in s tem uniciti kmete. mislim da no sedaj prekipelo vsem
Watcherman
21. 09. 2025 21.58
Nisi ti normalen očitno.
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 21.29
-1
Morali bi povprašati magistra znanosti Branka Grimsa,ki meni,da so virusi izmišljotina in ki je sam preživel brezstični atentat s pljunkom.
Watcherman
21. 09. 2025 21.59
Ja seveda virusi ne obstajajo al phahaha.
