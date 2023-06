Hrvaški pravosodni uslužbenci stavkajo zaradi nizkih plač

Stavko organizira sindikat državnih in lokalnih uslužbencev ter zaposlenih v organih pravosodne oblasti in državnem tožilstvu (SDLSN). Poleg članov SDLSN v njej sodelujejo tudi nekateri drugi funkcionarji in uslužbenci.

Stavkajoči zahtevajo zvišanje plač za 400 evrov za nižje pravosodne uslužbence, ki zdaj prejmejo od 500 do 700 evrov mesečno. Med stavko bodo onemogočali izvajanje sodnih obravnav, pa tudi tudi vknjižbe in zemljiškoknjižna dela.

V stavki po zadnjih podatkih sodeluje okoli 3500 ljudi, je za hrvaško nacionalno televizijo HRT povedala predsednica SDLSN Iva Šušković. Dodala je, da jih pri stavki podpirajo tudi sodniki. Kako dolgo bo trajala, še ni mogla oceniti.

Vlada je stavko sodnih uslužbencev minuli teden želela preprečiti z uvedbo začasne prepovedi organiziranja stavke. Županijsko sodišče v Zagrebu je predlog vlade v petek zavrnilo, danes pa je odločilo, da je stavka zakonita.